УЕФА выплатил России компенсацию после отмены финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российской стороне компенсацию за организацию турнира, сообщил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.



Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург. Однако УЕФА в связи с обострением ситуации на Украине отобрал у Северной столицы право на проведение матча и предоставил его стадиону «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

— Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы, — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

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Маргарита Головатенко