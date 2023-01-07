Глава «Кулона» уступил руль директору молочного комплекса

В ЗАО «Кулон» новый рулевой

Заслуженный строитель Татарстана, владелец ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов ушел с поста гендиректора, уступив место руководителю агрофирмы «Кулон Агро» — аграрного проекта своей бизнес-империи. Новым шефом компании стал Рафик Мифтахов. Смена руководства произошла в канун нового года.

ЗАО «Кулон» — крупный татарстанский холдинг, который вырос на базе НПФ «Кулон», выпускавшей приборы и проводившей опытно-конструкторские работы. Группа компаний развивает деятельность по трем основным направлениям: машиностроением занимается АО «Кулонэнергомаш», сельским хозяйством и животноводством — агрофирмы в Рыбно-Слободском и Чистопольском районах. Холдинг также запустил в республике завод железобетонных изделий со строительно-монтажным и автотранспортным управлением.



В минувшем году ЗАО «Кулон» исполнилось 30 лет со дня основания. Один из богатейших депутатов Госсовета Татарстана Альберт Фахрутдинов возглавлял компанию на протяжении 17 лет, с декабря 2005 года.

Фото: google.com/maps/скриншот

От агрофирмы к управлению холдингом

Новый руководитель ЗАО «Кулон» Рафик Мифтахов с 2013 года управляет крупным молочным комплексом бизнес-империи Фахрутдинова — «Кулон Агро». Уроженец Рыбно-Слободского района — в прошлом депутат новошешминского райсовета.

Животноводческий комплекс «Кулон Агро» в селе Янавыл — один из лидеров республики по производству молока. Еще в 2020 году здесь содержали 1 838 голов скота, 900 из которых были дойные коровы. Из Смоленской области на предприятие завезли 500 племенных телок швицкой породы.

2021 год «Кулон Агро» завершил с оборотом в 267,5 млн и чистой прибылью в 8,14 млн рублей. В компании числится 181 человек. Менее месяца назад Минсельхоз Татарстана проинспектировал агрокомплекс, и тогда специалисты отметили большое снижение поголовья.

Фото: agro.tatarstan.ru

Что касается ЗАО «Кулон», выручка компании в 2021 году составила 38,5 млн, чистая прибыль — 167 тысяч рублей.

Развитие группы «Кулон» подкосило крушение «Татфондбанка». Главный строительный актив — ЗАО «Кулонстрой» — обанкротился в начале 2020 года, территория завода ЖБИ на улице Гвардейской в Казани была продана под реализацию девелоперского проекта ГК «РентСити».

Василя Ширшова