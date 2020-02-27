«Кулон» и ТСИ попросили перевести промышленные земли на Аделя Кутуя в зону обслуживания
ЗАО «Кулон» и ООО «Татстройинвест» обратились в исполком Казани с просьбой перевести 22 земельных участка по улице Аделя Кутуя в зону обслуживания населения. Площадь промышленных и складских земель составляет 20,2 га.
Пока мэрия назначила общественные обсуждения этого вопроса, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов. Они пройдут с 27 февраля до 30 апреля.
Сейчас 3 участка из списка относятся к землям предприятий среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (II—IV классов вредности), 17 участков находятся в зоне предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (V класса опасности) и 2 участка — к коммунально-складской зоне.
Напомним, холдинг «Кулон» Альберта Фахрутдинова продает завод ЖБИ на улице Гвардейской за 895 млн рублей. На его месте может появиться торговый центр.НедвижимостьПромышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым