«Кулон» и ТСИ попросили перевести промышленные земли на Аделя Кутуя в зону обслуживания

ЗАО «Кулон» и ООО «Татстройинвест» обратились в исполком Казани с просьбой перевести 22 земельных участка по улице Аделя Кутуя в зону обслуживания населения. Площадь промышленных и складских земель составляет 20,2 га.

Пока мэрия назначила общественные обсуждения этого вопроса, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов. Они пройдут с 27 февраля до 30 апреля.

Сейчас 3 участка из списка относятся к землям предприятий среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (II—IV классов вредности), 17 участков находятся в зоне предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (V класса опасности) и 2 участка — к коммунально-складской зоне.

Напомним, холдинг «Кулон» Альберта Фахрутдинова продает завод ЖБИ на улице Гвардейской за 895 млн рублей. На его месте может появиться торговый центр.