В Татарстане вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 6 по 12 марта 2023 года коронавирус в Татарстане подтвердился у 1 234 человек. Это на 194 случая больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане росла с начала года. Однако количество подтвержденных с 27 февраля по 5 марта случаев заражения — 1 040 — оказалось на 21 меньше, чем за 20—26 февраля, когда вирус выявили у 1 061 жителя республики.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 200 354 случая заражения COVID-19, в том числе 184 за последние сутки. Вылечились от него за это время 196 930 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 12 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина