Главное о коронавирусе на 12 марта: 200 тысяч случаев в Татарстане, у президента Эквадора второй раз COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вакцинация в Татарстане продолжается

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Всего на 12 марта в республике зафиксировано 200 354 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 196 930 человек, в том числе 237 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 25 пациентов.

Число случаев коронавируса, выявленных в Татарстане с марта 2020 года, на 11 марта превысило отметку в 200 тысяч. Половину из них выявили чуть более чем за год. Отметки в 100 тысяч зараженных в республике достигли 22 февраля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 20 января 2023 года в Татарстане не выявлено летальных исходов, причиной которых стал СOVID-19. В общей сложности с начала пандемии от него умерли 2 010 жителей республики.

В Казани и других городах Татарстана продолжается вакцинация населения против COVID-19. В поликлиниках всех семи районов столицы республики прививку можно сделать вакциной «Спутник V».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России 7 месяцев не обновляют данные по вакцинированным

За последние сутки в России выявили 11 985 случаев коронавируса, выздоровело 11 218 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 423 093, а выздоровевших — до 21 770 130. Госпитализировали за сутки 758 человек. Умерли за сутки 37 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 586 человек.

В России система электронных виз для туриcтов из других стран, запуск которой отложили из-за COVID-19, заработает уже в этом году. «Пока сохраняются визовые ограничения, и электронные визы пока не работают», — напомнила директор департамента развития туризма Минэкономразвития государства Татьяна Шаршавицкая.

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса 7 месяцев не обновляет данные по количеству россиян, сделавших прививки против COVID-19. Информация на сайте представлена по состоянию на 12 августа 2022 года. Если еще в прошлом месяце тепловая карта была раскрашена в цвета от зеленого до красного, то теперь она вся серая.

скриншот сайта стопкоронавирус.рф на 12 февраля 2023 года (слева) и на 12 марта 2023 года (справа)

На протяжении 7 месяцев федеральным оперштабом не обновляется и тепловая карта, на которой отражается ситуация с коронавирусом в регионах. Все последние данные по регионам России датированы 12 августа 2022 года.

Жители Таджикистана получают четвертую дозу вакцины против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа заразились 676 609 955 раз, 6 881 955 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 804 263). На второй строчке — Индия (44 690 738), на третьей — Франция (39 866 718), на четвертой — Германия (38 249 060), на пятой — Бразилия (37 085 675).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 836). За ними следуют Бразилия (699 310), Индия (530 779), Россия (388 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 188).



За время пандемии сделано 13 338 833 198 инъекций вакцины против коронавируса.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом. Он продолжит работать, но дистанционно. На самоизоляции он проведет минимум четыре дня. Для Гильермо Лассо это второй случай заражения COVID-19 — инфекцию он перенес еще в июне 2022 года.

Фото: ru.wikipedia.org (Гильермо Лассо)

Среди совершеннолетних жителей Таджикистана 98,9%, или 5 миллионов человек, вакцинированы против коронавируса. На сегодняшний день в стране продолжается иммунизация населения. По данным Минздрава Таджикистана, 97% совершеннолетних получили третью дозу вакцины, а свыше 82% — четвертую, пишет ТАСС.



Таджикистан для вакцинации населения в общей сложности получил 21 миллион доз вакцин против коронавируса. В страну завезли Moderna, AstraZeneсa, CoronaVac, Pfizer, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны Навруза Джафарова.

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Татьяна Демина