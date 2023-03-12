В Татарстане за сутки зарегистрировали 184 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 25 человек, об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 12 марта в Татарстане зарегистрировано 200 354 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 196 930 человек, 237 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Илина Хакимова