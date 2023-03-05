В Татарстане второй раз с начала года выявляют более тысячи случаев COVID-19 за неделю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане второй раз с начала 2023 года регистрируют более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом за неделю. С 27 февраля по 5 марта COVID-19 подтвердился у 1 040 жителей республики, что на 21 человека меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

До этого заболеваемость коронавирусом в Татарстане росла. Со 2 по 8 января выявили 401 случай заражения, с 9 по 15 января — 409, с 16 по 22 января — 469, с 23 по 29 января — 470. С 30 января по 5 февраля коронавирус подтвердился у 529 человек, с 6 по 12 февраля — у 605, с 13 по 19 февраля — у 798, а с 20 по 26 февраля — у 1 040.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 199 120 случаев заражения COVID-19, в том числе 169 за последние сутки. Вылечились от него за это время 195 290 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 5 марта.

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Татьяна Демина