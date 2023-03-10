Силовые структуры Абхазии перейдут на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киутом. Это произошло после недавних протестов в Грузии.

— Президент Аслан Бжания подчеркнул, что в поле деятельности силовых структур широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой нашей страны от внутренних и внешних угроз, — рассказали в пресс-службе президента.

На встрече глава государства поручил руководителям ведомств перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы.

Фото: presidentofabkhazia.org

На этой неделе парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах был отозван из парламента. Сегодня парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния», вызвавших массовые протесты.

Несмотря на это, грузинская оппозиция намерена продолжить протесты. Вчера у здания парламента Грузии активисты, студенты и группа военных ветеранов грузинской армии выступали с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.



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Айрат Назипов