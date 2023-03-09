Протестующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Фото: кадр видео/RTV

У здания парламента Грузии третий день подряд проходит акция протеста. На ней активисты, студенты и группа военных ветеранов грузинской армии выступили с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов, пишет «Интерфакс».

— Эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы, эти власти способны лишь избивать мирных людей. Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы, — заявил с трибуны человек, одетый в камуфляжную форму.

Часть протестующих, в том числе и лидеры оппозиционных партий, стоящих на площади, выразили солидарность с митингующими поднятием рук.

Фото: МВД Грузии/YouTube.com (скриншот видео)

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах сегодня был отозван из парламента. Несмотря на это, грузинская оппозиция намерена продолжить протесты.

Из-за последних событий в Минэкономразвития России рекомендуют гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто находится в стране, министерство просит избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси.

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Айрат Назипов