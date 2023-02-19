Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 13 по 19 февраля в Татарстане подтвердилось 798 случаев заражения COVID-19. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, это на 32% больше, чем за предыдущие семь дней.

В Татарстане заболеваемость COVID-19 растет с начала года. Со 2 по 8 января выявили 401 случай заражения, с 9 по 15 января — 409, с 16 по 22 января — 469, с 23 по 29 января — 470. С 30 января по 5 февраля коронавирус подтвердился у 529 человек, а с 6 по 12 февраля — у 605.



Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 197 019 случаев заражения коронавирусом, в том числе 137 за последние сутки. Вылечились от него за это время 193 110 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 19 февраля.



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Татьяна Демина