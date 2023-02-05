В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 30 января по 5 февраля в Татарстане COVID-19 заразились 529 человек. Это на 12,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Заболеваемость COVID-19 в республике растет с начала 2023 года. Со 2 по 8 января выявили 401 зараженного, с 9 по 15 января — 409, а с 16 по 22 января — 469, с 23 по 29 января — 470.



С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 195 616 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Вылечились от него за это время 192 307 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 5 февраля.



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Татьяна Демина