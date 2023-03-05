Главное о коронавирусе на 5 марта: Китай предотвратил распространение COVID-19, регионы получили «Спутник V»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане ни одного случая смерти от COVID-19 с 20 января

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 169 новых случаев COVID-19. Всего на 5 марта в республике зафиксировано 199 120 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 195 290 человек, в том числе 99 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 32 пациента.

В Татарстане с 20 января не зафиксировано случаев смерти, причиной которых стал коронавирус. Всего с начала пандемии от него умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вакцинация населения против COVID-19 в Казани продолжается. Во всех семи районах города в поликлиниках прививку можно сделать вакциной «Спутник V».

Регионы России столкнулись с нехваткой «Спутника V»

За последние сутки в России выявили 13 559 случаев коронавируса, выздоровели 8 936 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 342 128, а выздоровевших — до 21 677 256. Госпитализировано за сутки 840 человек. Умерли за сутки 43 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 298 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 марта сообщил, что в городе закончился первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V». В тот же день Минздрав России занялся этим вопросом. Вакцину распределили и направили в регионы, сообщившие о снижении ее остатков, включая Москву.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным департамента здравоохранения российской столицы, у большинства москвичей есть иммунитет к коронавирусу. Там напомнили, что для ревакцинации могут применять как первый, так и второй компоненты «Спутника V».

Во всех поликлиниках Калининградской области с понедельника, 6 марта, вновь начнут работать пункты вакцинации против COVID-19. Возобновили прием граждан и мобильные прививочные пункты. Они не работали с начала месяца из-за отсутствия вакцины. Проблема решена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай уделит особое внимание профилактике COVID-19 среди детей и пожилых

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 мск заразились 675 963 752 раза, 6 877 097 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 645 674). На второй строчке — Индия (44 689 046), на третьей — Франция (39 839 090), на четвертой — Германия (38 210 850), на пятой — Бразилия (37 081 209).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 122 164). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 775), Россия (388 278, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 096).



За время пандемии сделана 13 334 687 691 инъекция вакцины против коронавируса.

Власти КНР сообщили, что успешно предотвратили широкое распространение штаммов COVID-19 с наиболее высокой вирулентностью и летальностью. «Китай одержал победу в крупномасштабной борьбе с эпидемией в Шанхае, выдержал самые серьезные испытания в ходе борьбы с эпидемией в Ухане, своевременно и решительно реагировал на локальные случаи заражения коронавирусом в ряде районов страны», — гласит доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вместе с этим китайские власти считают, что им следует «принимать более научно обоснованные, целенаправленные и эффективные противоэпидемические меры». Особое внимание они хотят уделить профилактике коронавируса среди пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

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Татьяна Демина