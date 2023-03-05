В Татарстане выявили 169 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 169 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 22 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 5 марта в Татарстане зарегистрировано 199 120 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 195 290 человек, в том числе 99 за минувшие сутки.

Умерли с начала пандемии 2 010 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов