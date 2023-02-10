Официальная статистика: в Татарстане в начале февраля подорожали свежие огурцы, бананы и хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале февраля в Татарстане выросли средние цены на ряд продуктов питания. В частности, подорожали яблоки, пшено, бананы, свежие помидоры и огурцы, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего в республике выросли цены на свежие огурцы — на 14,38%. На 6 февраля один килограмм стоил в среднем 245,25 рубля.

На другие продукты питания динамика роста цен в Татарстане с 30 января по 6 февраля сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 5,52%, до 158,83 руб./кг,

бананы — на 4,04%, до 96,92 руб./кг,

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,41%, до 77,84 руб./кг,

яблоки — на 1,38%, до 93,14 руб./кг,

пшено — на 1,34%, до 42,46 руб./кг,

печенье — на 1,05%, до 207,45 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в Татарстане подорожали овощные консервы для детского питания, сливочное масло, соль и черный байховый чай. Минимально выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, куриные яйца, сахар-песок, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

В начале февраля в Татарстане также выросли средние цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали репчатый лук (+9,16%), морковь (+7,4%), столовая свекла (+5%), свежая белокочанная капуста (+3,09%) и картофель (+1,22%).

Без изменений в начале февраля в Татарстане осталась средняя цена баранины, полукопченой колбасы и вермишели. Подешевели творог, подсолнечное масло и маргарин.

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Татьяна Демина