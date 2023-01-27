Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали яйца, свежие огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 16 по 23 января подорожали свежие огурцы и помидоры, а также куриные яйца, мясные консервы для детского питания и некоторые другие продукты питания. Две недели подряд без изменений остается средняя цена на баранину и ржаной, ржано-пшеничный хлеб.

Заметнее всего за неделю в республике подорожали свежие огурцы, следует из данных Татарстанстата. На 23 января средняя цена одного килограмма составила 202,7 рубля, что на 6,61% больше, чем по состоянию на 16 января.

Динамика роста цен на другие продукты питания в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 2,26%, до 153,6 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 2,18%, до 947,51 руб./кг;

вареная колбаса — на 1,78%, до 401,71 руб./кг;

куриные яйца — на 1,15%, до 69,55 рубля за 10 штук.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также за неделю в Татарстане выросли средние цены на мороженую неразделанную рыбу, говядину, свинину, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, сухие молочные смеси для детского питания, соль, печенье, пшено, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально подорожали сливочное и подсолнечное масло и пшеничная мука.

Также в Татарстане третью неделю с начала года растут цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. За неделю подорожал лук (+4,94%), капуста (+2,93%), столовая свекла (+2,56%), картофель (+2%) и морковь (+1,2%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина