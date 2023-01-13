Официальная статистика: в начале года в Татарстане подорожали бананы, баранина и яблоки
В начале 2023 года в Татарстане подорожали некоторые продукты питания. Среди них свежие огурцы и помидоры, бананы, баранина и яблоки.
Подорожали в начале января консервы для детского питания. В частности, средняя цена на фруктово-ягодные поднялась на 2,3%, до 479,04 рубля за килограмм. Овощные консервы для детского питания подорожали на 0,66%, до 603,14 руб./кг.
Также в республике в начале года выросла средняя цена на сухие молочные смеси для детского питания, следует из данных Татарстанстата. К 9 января она достигла 993,08 рубля за килограмм.
Баранина в Татарстане подорожала на 0,75%, до 574,25 руб./кг. Бананы стали дороже на 3,3% — средняя цена одного килограмма на 9 января составила 91,56 рубля. Яблоки подорожали на 1,34%, до 88,98 руб./кг. Выросли средние цены на свежие огурцы и помидоры — на 24,5% и на 16,46% соответственно.
|
Средняя цена на 26 декабря 2022 года
|
Средняя цена на 9 января 2023 года
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
569,98
|
574,25
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л
|
86,56
|
87,10
|
Творог, кг
|
349,03
|
350,77
|
Смеси сухие молочные для детского питания, кг
|
971,39
|
993,08
|
Консервы овощные для детского питания, кг
|
599,16
|
603,14
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг
|
468,30
|
479,04
|
Рис шлифованный, кг
|
87,76
|
87,99
|
Огурцы свежие, кг
|
147,50
|
183,72
|
Помидоры свежие, кг
|
123,02
|
143,27
|
Яблоки, кг
|
87,80
|
88,98
|
Бананы, кг
|
88,66
|
91,56
Также в Татарстане в начале января выросли средние цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор — на картофель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук и столовую свеклу. Морковь подешевела.
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