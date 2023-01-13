Официальная статистика: в начале года в Татарстане подорожали бананы, баранина и яблоки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале 2023 года в Татарстане подорожали некоторые продукты питания. Среди них свежие огурцы и помидоры, бананы, баранина и яблоки.

Подорожали в начале января консервы для детского питания. В частности, средняя цена на фруктово-ягодные поднялась на 2,3%, до 479,04 рубля за килограмм. Овощные консервы для детского питания подорожали на 0,66%, до 603,14 руб./кг.

Также в республике в начале года выросла средняя цена на сухие молочные смеси для детского питания, следует из данных Татарстанстата. К 9 января она достигла 993,08 рубля за килограмм.

Баранина в Татарстане подорожала на 0,75%, до 574,25 руб./кг. Бананы стали дороже на 3,3% — средняя цена одного килограмма на 9 января составила 91,56 рубля. Яблоки подорожали на 1,34%, до 88,98 руб./кг. Выросли средние цены на свежие огурцы и помидоры — на 24,5% и на 16,46% соответственно.

Средняя цена на 26 декабря 2022 года Средняя цена на 9 января 2023 года Баранина (кроме бескостного мяса), кг 569,98 574,25 Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 86,56 87,10 Творог, кг 349,03 350,77 Смеси сухие молочные для детского питания, кг 971,39 993,08 Консервы овощные для детского питания, кг 599,16 603,14 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 468,30 479,04 Рис шлифованный, кг 87,76 87,99 Огурцы свежие, кг 147,50 183,72 Помидоры свежие, кг 123,02 143,27 Яблоки, кг 87,80 88,98 Бананы, кг 88,66 91,56

Также в Татарстане в начале января выросли средние цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор — на картофель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук и столовую свеклу. Морковь подешевела.



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Татьяна Демина