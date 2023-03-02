Россия разрабатывает новый вид военных операций с применением ядерного оружия

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Об этом сообщает журнал Минобороны России «Военная мысль».

В статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова отмечается, что США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, из-за чего возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. Поэтому американское руководство хочет разгромить РФ с помощью многосферной операции.

В рамках этой операции планируется нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие российские носители ядерного оружия с помощью глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), а затем нанести минимальный достаточный ядерный удар по России с целью ее уничтожения, полагают авторы.

Фото: mil.ru

— Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ — операция стратегических сил сдерживания, — сообщается в статье.

Авторы считают, что для достижения стратегических целей по разгрому «американского агрессора» такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ. В конце февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ, а накануне российская сторона передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в договоре.

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Айрат Назипов