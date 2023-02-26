Путин: Россия должна учитывать все ядерные потенциалы НАТО, желающего ей стратегического поражения

Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ, заявил российский президент Владимир Путин, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в программе «Москва. Кремль. Путин».

— В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> — ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что формально НАТО не является стороной ДСНВ — договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Однако теперь Североатлантический альянс, «с подачи американцев», заявил о желании стать участником СНВ-3.

— Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, — отметил президент России.

Путин также заявил, что Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ:

— Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии, — сказал он.

Помимо всего прочего, российский лидер заявил, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале, в том числе и Великобритании с Францией. Потому что все видят, что происходит — НАТО больше похож на «военный блок», нежели политическую организацию.

— Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля, — отметил Путин.

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.



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Илина Хакимова