Врачи выяснили, что вещество, найденное в допинг-пробе Валиевой, нецелесообразно применять в спорте

Российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Этот препарат обнаружили в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой.

В статье говорится об отсутствии эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Фото: president.tatarstan.ru

Специалисты отмечают, что ни в одном из опубликованных исследований действие триметазидина не изучалось на детях и подростках до 18 лет.

Введение этого препарата может привести к развитию побочных эффектов (до 5%), в том числе связанных с нарушением координации и потерей точности движений, отметили специалисты, пишет Sports.ru.

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке получить в короткой программе наилучший результат — 82,16 балла.



Татьяна Леухина