Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12

Фото: Анатолий Локоть/telegram

Количество погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



— Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12, — сказал собеседник агентства.

В Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Сообщение о хлопке газа в жилом доме с последующим горением поступило в 3:43. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. Пожарные и спасатели ведут поисково-спасательные работы.



На этой неделе в жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове. Четыре человека погибли. По факту происшествия прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Маргарита Головатенко