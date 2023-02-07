После обрушения подъезда в Тульской области возбудили уголовное дело

В Тульской области возбудили уголовное дело после обрушения подъезда пятиэтажного дома по улице Химиков в Ефремове, сообщили в СКР.



Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Тульской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы. Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.



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Маргарита Головатенко