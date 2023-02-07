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В Тульской области в жилом доме взорвался газ — прокуратура начала проверку

17:48, 07.02.2023
В Тульской области в жилом доме взорвался газ — прокуратура начала проверку
Фото: соцсети

В жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове. По факту происшествия прокуратура начала проверку, сообщили в региональном ведомстве.

Взрыв произошел в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков. В результате происшествия обрушился весь первый подъезд.

— К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения, — приводит RT сообщение прокуратуры.

Тульский губернатор Алексей Дюмин выехал к месту взрыва в пятиэтажке.

В ноябре прошлого года на Сахалине произошел взрыв в одном из домов. В результате трагедии погибли девять человек, четверо из них — дети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал доложить ему о ходе расследования.

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Маргарита Головатенко
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