На реконструкцию цеха сборки Ту-214 Казанскому авиазаводу выделят 112 млн рублей из федерального бюджета

Как выяснило «Реальное время», на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» проведут реконструкцию цеха окончательной сборки самолетов Ту-214. Стоимость работ оценивается в 112,7 млн рублей, а источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Согласно проектной документации, модернизация цеха проводится с целью создания современного производства Ту-214 СУС и его модификаций, а также отработки систем самолета. Уточняется, что все работы будут выполнены на авиазаводе без остановки производства.

Реконструкция данного объекта должна выполнить следующие задачи:

обеспечение размещения для реконструкции 8-ми самолетов Ту-214 с организаций размещения 4-х постов финальных стадий отработки изделия;

техническое перевооружение цеха с внедрением контроля качества монтажа узлов, систем и агрегатов, обеспечение их современным контрольно-измерительным оборудованием;

создание информационной системы управления конструкторской и технологической документацией.

Заказчиком проекта выступает само ПАО «Туполев», а работы должны быть выполнены в течение 330 дней с момента подписания контракта.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в декабре вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214. В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

В ноябре правительство России расширило программу субсидирования проектов по производству двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, включая Ту-214. По поручению президента России в течение 2 лет необходимо обеспечить в том числе выпуск 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214.



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Максим Кокунин