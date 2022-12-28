Поставка первого самолета Ту-214 ожидается в 2023 году

Первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году, заявил ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

На Казанском авиационном заводе стартовало производство самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать уже в следующем году. Также Казанский вертолетный завод намерен в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».



Фото: kremlin.ru

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214. В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

В ноябре правительство России расширило программу субсидирования проектов по производству двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, включая Ту-214. По поручению президента России в течение двух лет необходимо обеспечить в том числе выпуск 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214.



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Маргарита Головатенко