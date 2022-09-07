«Аэрофлоту» поставят 339 отечественных самолетов, в том числе 40 казанских Ту-214 за 1 трлн рублей

«Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящиеся на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Подписание соглашения прошло в рамках Восточного экономического форума, говорится в совместном релизе компаний.

Отмечается, что соглашение предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Согласно документу, в следующем году в группу поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

Как рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров, сумма соглашения превысила 1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом.

— Такого не было еще в истории никогда, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти республики рассматривают возможность производства 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

— Главная задача была — 10 самолетов (Ту-214, — прим. ред.) в год выпустить, но сейчас мы продвигаем идею — 20 самолетов в год, — отметил он.



По словам Минниханова, сейчас этот вопрос изучает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Она потребует определенных организационных, строительных (решений, — прим. ред.), большая работа. Я думаю, все это реально, — сказал он.

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Максим Кокунин