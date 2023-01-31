В Челнах отремонтировали блок «А» инфекционной больницы

В Набережных Челнах отремонтировали блок «А» инфекционной больницы, его должны передать в эксплуатацию на следующей неделе, об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев в ходе аппаратного совещания.



Он обратился с к строителям с просьбой организовать работы в блоке «Г», они продолжаются после завершения блока «А».

Магдеев отметил, что открытие блока «А» должно было состояться 6 февраля с участием министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. В связи с последними трагическими событиями мероприятие пройдет в ином формате.

Фото: nabchelny.ru

В ноябре 2022 года известная российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала состояние городской больницы №5 в Набережных Челнах. Она говорила о грязном туалете, побитом поле и приклеенном выключателе в приемном отделении. В доказательство своих слов она опубликовала соответствующие фотографии.

Минздрав Татарстана опроверг публикацию Собчак. Там рассказали, что в больнице ежегодно приводят ремонт, а снимки журналистки оказались старыми. После этого Собчак снова обрушилась с критикой на республиканский Минздрав. Она обвинила его во лжи и отметила, что снимки были сделаны незадолго до публикации.

Позднее глава Минздрава республики Марат Садыков заявил, что власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта.

На совещании в декабре Магдеев попросил ускорить ремонт челнинской инфекционной больницы.



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Маргарита Головатенко