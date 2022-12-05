Власти Челнов призвали ускорить ремонт местной инфекционной больницы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил ускорить ремонт челнинской инфекционной больницы. Об этом градоначальник заявил на аппаратном совещании, заявив, что строители должны перейти уже на другой блок медучреждения.

— Если бы здание было не эксплуатируемым, пустым, там проблем бы не было. Но здесь условия оказания реальной медицинской помощи. Нам нужно находить возможность, не останавливая этот процесс, параллельно вести капитальный ремонт, — сказал Магдеев.

Напомним, месяц назад известная российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала состояние городской больницы №5 в Набережных Челнах. Она говорила о грязном туалете, побитом поле и приклеенном выключателе в приемном отделении. В доказательство своих слов она опубликовала соответствующие фотографии.

Позднее Минздрав Татарстана опроверг публикацию Собчак. Там рассказали, что в больнице ежегодно приводят ремонт, а снимки журналистки оказались старыми. После этого Собчак снова обрушилась с критикой на республиканский Минздрав. Она обвинила его во лжи и отметила, что снимки были сделаны незадолго до публикации.

В конце ноября глава Минздрава республики Марат Садыков заявил, что власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта.

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Айрат Назипов