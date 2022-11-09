Собчак прокомментировала опровержение Минздрава плохого состояния челнинской горбольницы №5

Фото: кадр видео/t.me/bloodysx

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявления Минздрава Татарстана о хорошем состоянии больницы №5 в Набережных Челнах. Ранее в своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что пациенты медучреждения пожаловались ей на грязный туалет, побитый пол и приклеенный выключатель в приемном отделении.



В новом посте журналистка возмутилась, что Минздрав опроверг информацию об отсутствии ремонта.

Она рассказала, что фотографии разбитого туалета из приемного отделения на первом этаже, где пациенты сдают анализы, прислал читатель 7 ноября. Их опубликовали на следующий день, 8 ноября. Утром 9 ноября Минздрав Татарстана назвал снимки старыми и прислал свои. На них — чистые санузлы с ремонтом. Собчак сообщила, что этим же днем другой читатель еще раз снял скандальные санузлы, однако на вахте ему сказали, что разбитый туалет закрыли на ремонт и сейчас им нельзя пользоваться.

Журналистка обратила внимание, что локации на снимках читателя и Минздрава сильно отличаются:

— На фотографии Минздрава справа от унитаза есть что-то похожее на душ — но в кабинке такого не было, на фотографиях моего читателя справа от унитаза — стена. То есть в больнице просто закрыли разбитый туалет и выдали за него какой-то вообще другой санузел.

Фото: t.me/bloodysx (слева — фото Минздрава Татарстана, справа — фото пациента больницы)

Сегодня «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава республики рассказали, что в здании стационара ремонт проводят ежегодно, а пациенты обеспечены всем необходимым:

— В здании стационара городской больницы №5 Набережных Челнов ежегодно проводится ремонт... На данный момент в приемном покое открыты два санузла, один из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проверен в 2021 году. На данный момент идет ремонт в палатах.

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Маргарита Головатенко