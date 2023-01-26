СМИ: Маск хочет продать новые акции Twitter, чтобы погасить долги компании

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Американский предприниматель Илон Маск изучает все возможные варианты для привлечения $3 млрд, чтобы погасить часть долга компании Twitter, в том числе и продажу ее новых акций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Wall Street Journal.

По информации издания, общая сумма кредита, который Маск взял для покупки компании, достигает $13 млрд.

Уточняется, что необеспеченные займы в $3 млрд предполагается погасить в первую очередь в случае успешного привлечения новых средств. По сведениям американской газеты, в декабре команда Маска провела переговоры с инвесторами, объяснив, что все полученные средства смогут помочь главе Twitter выплатить часть кредитов.

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После того как Илон Макс возглавил Twitter, компания сократила около 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек. Сокращенному штату сложно поддерживать работу социальной сети и добавлять в нее новые функции, поэтому Маск разрешил привлечь к работе 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

В середине декабря американский предприниматель Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену. Напомним, американский предприниматель стал руководителем компании Twitter 28 октября.

В конце апреля 2022 года появилась информация, что Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда. Сообщалось, что после завершения сделки соцсеть станет непубличной компанией. После объявления Маска о том, что он договорился с компанией о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.

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Илина Хакимова