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Twitter после приобретения Илоном Маском потерял 80% сотрудников

08:34, 21.01.2023
Twitter после приобретения Илоном Маском потерял 80% сотрудников
Фото: pixabay.com

После того как Илон Макс возглавил Twitter, компания сократила около 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что сокращенному штату сложно поддерживать работу социальной сети и добавлять в нее новые функции, поэтому Маск разрешил привлечь к работе 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

Согласно информации телеканала, еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. Сейчас в Twitter осталось менее 550 инженеров, 20 сотрудников «команды доверия и безопасности», которая отвечает за защиту пользователей, и другие.

Фото: ru.wikipedia.org

В середине декабря американский предприниматель Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.

— Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу, — сказал он.

Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

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Максим Кокунин
ТехнологииITБизнес

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