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Сегодня в Татарстане снег и до -9 градусов

06:30, 25.01.2023
Сегодня в Татарстане снег и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 25 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-западный, западный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С.

Утром в отдельных районах Татарстана возможен туман. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается умеренно морозная погода. Дневные температуры повысятся до -2 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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