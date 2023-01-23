На этой неделе в Татарстане ожидается умеренно морозная погода и небольшой снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе ожидается умеренно морозная погода. Дневные температуры повысятся до -2 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью и утром во вторник, 24 января, в Татарстане ожидается туман, похолодает до -15..-20°С, при прояснениях до -25°С. Днем ожидается от -7 до -12 градусов.



В среду, 25 января, существенных осадков не прогнозируется. Ночные температуры составят от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22°С. Днем ожидается от -5 до -10°С.

Днем в четверг, 26 января, местами пройдет небольшой снег, температуры повысятся до -2..-7 градусов. Ночью прогнозируется от -8 до -13°С, при прояснениях — до -17°С.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, в пятницу и субботу, 27 и 28 января, установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, местами температура опустится до -20°С. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.

Сегодня в Татарстане в отдельных районах наблюдается туман. В полдень зафиксировано от -5 до -10 градусов. На крайнем востоке температура воздуха опустилась до -13°С.

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Татьяна Демина