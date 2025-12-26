Минпросвещения утвердило алгоритм разрешения конфликтов в школах

Документ предусматривает пятиэтапный порядок урегулирования споров

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения РФ утвердило пошаговый алгоритм действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций. Документ, направленный в регионы, предусматривает пятиэтапный порядок урегулирования споров, каждый из которых рассчитан на срок от одного до трех дней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий нормативный акт.

На первом этапе руководитель учреждения получает информацию о конфликте, устанавливает факты, назначает ответственных лиц, а при необходимости привлекает правоохранительные органы. Второй этап предполагает детальное выяснение обстоятельств: проводится опрос участников конфликта, при необходимости оказывается психологическая поддержка, определяется круг виновных. Если на этой стадии ситуацию не удается урегулировать, руководство должно обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений — такие комиссии обязаны функционировать в каждой школе и каждом вузе.

Третий этап предусматривает рассмотрение комиссией всех материалов и вынесение письменного решения. На четвертом этапе руководитель или назначенные им лица контролируют исполнение этого решения. В случае несогласия участники конфликта вправе обжаловать его в региональной комиссии по защите чести и достоинства педагогов, вышестоящих образовательных ведомствах, правоохранительных органах или суде.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо основного алгоритма, инструкция содержит ряд дополнительных рекомендаций: повышать правовую грамотность учащихся и педагогов, активно использовать медиативные практики, обеспечивать психологическую поддержку всем участникам конфликта, уделять внимание предотвращению конфликтов интересов и защищать профессиональную честь учителей.

Документ был утвержден в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при участии министра просвещения Сергея Кравцова. Разработка инструкции связана с ростом числа агрессивных инцидентов в российских образовательных учреждениях.

Напомним, 16 декабря в подмосковном поселке Горки‑2 15‑летний ученик девятого класса напал на школьников с ножом. В результате инцидента погиб 10‑летний учащийся, также был ранен охранник. По данным следствия, нападавший мог придерживаться националистических взглядов: на фотографиях, сделанных им перед атакой, обнаружена символика ультраправых движений и антисемитские надписи на шлеме. Подросток признал свою вину.

Рената Валеева