В Татарстане вновь ожидается туман

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане вторые сутки подряд ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается местами сегодня вечером. Также он возможен, ночью и утром в среду, 25 января.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Как и предупреждали 23 января в Гидрометцентре республики, туман опустился утром во вторник. В частности, он наблюдался в Казани.

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Татьяна Демина