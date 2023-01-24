В Татарстане вновь ожидается туман
В Татарстане вторые сутки подряд ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается местами сегодня вечером. Также он возможен, ночью и утром в среду, 25 января.
Как и предупреждали 23 января в Гидрометцентре республики, туман опустился утром во вторник. В частности, он наблюдался в Казани.
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