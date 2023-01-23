Главное о коронавирусе на 23 января: белорусская вакцина от COVID-19, рекордная смертность в Японии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели 8,3 миллиона тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 23 января в республике зарегистрировано 194 682 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 191 984 человека, за минувшие сутки — 43. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 12 человек.



По данным на 22 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 66 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 617 случаев COVID-19. Кроме того, 37 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 191 941 выздоровевший пациент). Число летальных исходов достигло уровня в 2 010 жителей.

По состоянию на 23 января в Татарстане проведено 8 340 798 лабораторных исследований на наличие новой COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 5 961 исследование. За последние 7 дней в показателя на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 168,3.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый штамм коронавируса «кракен» не так опасен, как предшествующие ему, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов. Однако, по его словам, новый штамм более заразен. Им могут заболеть как вакцинированные граждане, так и переболевшие коронавирусом. Симптоматика «кракена» напоминает симптоматику «омикрона», но новый подвид легче преодолевает иммунную систему человека.

В Татарстане с 16 по 22 января госпитализировали 146 татарстанцев с коронавирусом. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, это на 13,2% больше, чем за предыдущую неделю. Напомним, со 2 по 8 января в Татарстане в больницы попало 113 заболевших COVID-19, а с 9 по 15 января — 129.



С 16 по 22 января в Татарстане COVID-19 выявили у 469 человек. Это на 60 случаев, или 14,6%, больше, чем за предыдущие семь дней. Заболеваемость COVID-19 в Татарстане растет вторую неделю подряд. Так, если со 2 по 8 января выявили 401 зараженного, то с 9 по 15 января — 409.

В Красноярском крае выявили омикрон-штамм «цербер»

За последние сутки в России выявили 4 719 случаев коронавируса, выздоровели 3 640 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 898 876, а выздоровевших — до 21 310 166. Госпитализировали за сутки 362 человека. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 394 735 человек.



В Красноярском крае обнаружен омикрон-штамм COVID-19 «цербер». Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он также отметил, что новый вариант коронавируса «кракен» на территории субъекта не выявлен. В заключение Горяев подчеркнул, что разнообразие штаммов COVID-19 и вероятность появления «кракена» в Красноярском кране не станут причиной для ввода дополнительных ограничительных мер.

В Новосибирской области за неделю на 6% выросла заболеваемость от COVID-19. Еще на 20% выросло число заразившихся ОРВИ. Об этом рассказал глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он подчеркнул, что в основном влиянию вирусов подвержены взрослые граждане. Он также отметил, что за неделю в Новосибирске специалисты провели более 37 тысяч тестов на наличие коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На фоне пандемии COVID-19 в США вырос спрос на специалистов, которые занимаются выгулом собак

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 668 862 283 раза, 6 739 448 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 005 805). На второй строчке — Индия (44 683 239), на третьей — Франция (36 681 509), на четвертой — Германия (37 668 384), на пятой — Бразилия (36 718 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 104 118). За ними следуют Бразилия (696 257), Индия (530 735), Россия (386 748, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 881).



За время пандемии было сделано 13 239 812 972 инъекций вакцины против коронавируса.

В декабре 2023 года может начаться регистрация белорусской вакцины от COVID-19. По словам начальника отдела науки министерства здравоохранения Белоруссии Маргариты Досиной, препарат будет представлен в классическом варианте — в виде раствора. Она также подчеркнула, что на сегодняшний день белорусские ученые уже разработали прототип данного лекарства. Досина рассказала, что вакцину специалисты опробовали на животных. По ее словам, лекарство не только оказалось безопасным, но и показало свою эффективность.

Президент США Джо Байден назначит нового кандидата на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Как сообщает газета The Washington Post, первым кандидатом на этот пост является экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс.

Фото: Максим Платонов

26 января Индия объявит о начале применения первой интраназальной вакцины против COVID-19 национального производства iNCOVACС, разработчиком которой является индийская компания Bharat Biotech. В интервью телеканалу NDTV председатель и управляющий директор компании Кришна Элла сообщила, что дата официального объявления о начале применения вакцины выпадет на празднование Дня республики.

В Японии за январь зафиксирован рекордный показатель смертности от COVID-19. Сообщается, что за данный период от вируса уже скончались более 8,1 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения страны, в воскресенье от коронавируса скончались 326 японцев. Всего на 22 января в Японии зафиксировали 8 103 случая летального исхода.

Фото: mos.ru

Из-за угрозы депортации Германию должны покинуть более 3 тысяч граждан Молдавии. По информации молдавского издания Ziarul de Garda, массовая миграция граждан Молдавии совпала 3 года назад с началом пандемии COVID-19. Как сообщает СМИ, сейчас ожидают получения статуса беженца в ФРГ 729 молдаван.

Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу заявил, что в 2025 году может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). В интервью газете The Times он подчеркнул, что не исключает такой вероятности. Однако издание со ссылкой на неназванные источники также сообщает, что нынешний президент МОК немец Томас Бах может продлить свои полномочия на 2 года. По информации СМИ, связано это с тем, что работа Баха была прервана из-за пандемии COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На фоне пандемии COVID-19 в США вырос спрос на специалистов, которые занимаются выгулом собак. По информации газеты New York Times, сейчас специалист данного профиля может за полчаса прогулки с животным заработать от $14 до $35. За год работник может получить более $100 000 и более $8 000 в месяц. Как сообщает издание, за время пандемии коронавируса в США более 23 миллионов семей завели собаку или кошку. Сейчас многие американцы отходят от удаленного формата работы и возвращаются в офисы. Из-за этого домашние любимцы остаются дома весь день одни без попечения хозяев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов