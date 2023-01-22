В Татарстане за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 16 по 22 января в Татарстане COVID-19 выявили у 469 человек. Это на 60 случаев, или 14,6% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Заболеваемость COVID-19 в Татарстане растет вторую неделю подряд. Так, если со 2 по 8 января выявили 401 зараженного, то с 9 по 15 января — 409.



Всего на 22 января 2023 года в Татарстане зарегистрировано 194 617 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 191 941 житель республики. Умерли 2 010 татарстанцев.



Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 22 января.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина