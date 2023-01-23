В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 16 по 22 января госпитализовали 146 татарстанцев с коронавирусом. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, это на 13,2% больше, чем за предыдущую неделю.

Напомним, со 2 по 8 января в Татарстане в больницы попало 113 заболевших COVID-19, а с 9 по 15 января — 129. Таким образом, число госпитализаций в республике растет вторую неделю подряд.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 194 617 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 191 941 житель республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина