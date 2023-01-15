В Татарстане за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 9 по 15 января в Татарстане зарегистрировали 409 случаев заражения COVID-19. Это на 7 фактов больше по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

В республике со 2 по 8 января выявили 401 зараженного COVID-19. С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023-го зарегистрировали 495 случаев заражения коронавирусом.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 194 148 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 191 592 человека. Умерли 2 009 татарстанцев.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 15 января.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина