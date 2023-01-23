Врач посоветовал пить больше теплой жидкости при заражении штаммом «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый штамм коронавируса «кракен» не так опасен, как предшествующие ему. Об этом рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов, передает Daily Moscow.

Однако, по его словам, новый штамм более заразен. Им могут заболеть как вакцинированные граждане, так и переболевшие коронавирусом. Симптоматика «кракена» напоминает симптоматику «омикрона», но новый подвид легче преодолевает иммунную систему человека.

В случае заболевания «кракеном» следует оставаться дома, делать ингаляции, полоскать рот и промывать нос.

— А еще больше теплой жидкости, вымываем все токсины из организма, лежим дома, — посоветовал специалист.

Фото: realnoevremya.ru

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Елизавета Пуншева