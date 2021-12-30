На разработку проекта по оптимизации маршрутов общественного транспорта Казани выделят 15 млн рублей

Разработка проекта оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Казани обойдется в 15 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Существующую маршрутную сеть разработали в 2017 году. В Казани 56 автобусных маршрутов, на которых работают 730 автобусов, шесть трамвайных маршрутов на 85 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов.

Во время разработки проекта планируется оптимизировать сеть, анализируя данные о пассажиропотоках и социальные опросы населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подрядчику необходимо разработать предварительный анализ условий развития транспортной системы, спланировать и провести транспортные и транспортно-социологические обследования, разработать транспортную математическую модель Казани, проанализировать параметры качества транспортного обслуживания населения города, сформировать варианты оптимизации маршрутной сети, разработать предложения по оптимизации тарифной политики. Срок выполнения работ — 10 месяцев. Закупка финансируется из бюджета Казани.

О планах разработать новую маршрутную сеть для большего удобства общественного транспорта сообщал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на XI сессии Казгордумы.



Татьяна Леухина