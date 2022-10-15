В Казани разработают новую маршрутную сеть общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В мэрии Казани прошло совещание, посвященное ходу разработки новой маршрутной сети общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Сейчас единая маршрутная сеть в столице Татарстана состоит из 56 автобусных маршрутов, по которым курсируют 730 автобусов, 9 трамвайных маршрутов (87 трамваев), 10 троллейбусных маршрутов (136 троллейбусов) и одной линии метро, состоящей из 11 станций, пассажиров обслуживает 51 вагон.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Разработкой проекта оптимизации маршрутной сети общественного транспорта Казани занимается ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Институт уже проанализировал состояние транспортной системы Казани, провел социологические исследования, разработал транспортную математическую модель города. Сейчас специалисты создают несколько вариантов. Ожидается, что работу над проектом институт завершит в конце этого года.

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что по итогам января — августа 2022 года пассажирооборот автотранспорта в Татарстане достиг 899 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился незначительно — на 0,9%.



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Татьяна Леухина