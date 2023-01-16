Страховой стаж мобилизованных и военных будут засчитывать в двойном размере

Призванных по мобилизации предпринимателей освободили от обязанности предоставлять обязательную стратегическую отчетность, согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Страховой стаж мобилизованных и военных на спецоперации мобилизованных, служащих по контракту и добровольцев на период участия в специальной военной операции будет засчитываться в двойном размере.

Если единственный учредитель и одновременно руководитель предпринимательства был призван по мобилизации, информацию в Росстат будет направлять Федеральная налоговая служба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре прошлого года в Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации.

В конце 2022 года сообщалось, что российские банки реструктуризировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей — объем оказался меньше планируемого Центробанком в сентябре в два раза.



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Маргарита Головатенко