Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию

В Москве народная артистка России, известная актриса и режиссер театра и кино Маргарита Терехова попала в реанимацию. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По его словам, накануне, 24 мая, актриса почувствовала себя плохо и вызвала врачей. Терехову госпитализировали, она находится в реанимации. У актрисы были обнаружены кровотечение и проблемы с желудком. В данный момент она проходит обследование в больнице и остается под присмотром медицинских работников.

Маргарита Терехова родилась в 1941 году. Она известна по ролям в таких фильмах, как «Зеркало», «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1992 году она стала лауреатом театральной премии им. К.С. Станиславского, а в 1996-м удостоилась звания народной артистки России.