На трассе М-12 к 2026 году запустят беспилотные КАМАЗы

Фото: Максим Платонов

К 2026 году на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД планируется расширить эксперимент по беспилотным грузоперевозкам. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов на пленарной сессии конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — Trans AI 2024».

— К 2026 году мы планируем расширить географию [эксперимента] на ЦКАД и М-12, — сообщил он. При этом до 93 увеличится общее количество беспилотных грузовиков.

Летом 2023 года было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей «КАМАЗ» и «Сберавтотех» для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 «Нева». За прошедшее время беспилотники перевезли 220 тысяч кубометров грузов и проехали 2 млн км.

Сейчас в эксперименте задействовано 14 машин — 6 от «Камаза» и 8 от «Сберавтотеха». К концу 2024 года их количество планируют увеличить до 43.

Ранее Минтрансу РФ было поручено проработать вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон».