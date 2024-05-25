Гостехнадзор Татарстана сегодня отмечает профессиональный праздник

Сегодня Гостехнадзор Татарстана отмечает свой профессиональный праздник — день образования службы.

Начальник управления Гостехнадзора Татарстана Альберт Бурганов поздравил коллег и ветеранов службы с праздником. Он подчеркнул важность их работы, направленной на обеспечение безопасности людей и соблюдение законности при эксплуатации техники и аттракционов.

Начальник управления также выразил благодарность сотрудникам за их профессионализм и ответственность. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и как можно больше поводов для гордости за свою работу.



Напомним, в начале апреля глава Гостехнадзора Татарстана рассказал об учете и техосмотре самоходной техники, необходимости обучения на право ею управлять, а также нехватке сотрудников для этой работы.

Самигуллин Разиль