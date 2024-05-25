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Гостехнадзор Татарстана сегодня отмечает профессиональный праздник

14:06, 25.05.2024

Сегодня Гостехнадзор Татарстана отмечает свой профессиональный праздник — день образования службы.

Начальник управления Гостехнадзора Татарстана Альберт Бурганов поздравил коллег и ветеранов службы с праздником. Он подчеркнул важность их работы, направленной на обеспечение безопасности людей и соблюдение законности при эксплуатации техники и аттракционов.

Начальник управления также выразил благодарность сотрудникам за их профессионализм и ответственность. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и как можно больше поводов для гордости за свою работу.

Напомним, в начале апреля глава Гостехнадзора Татарстана рассказал об учете и техосмотре самоходной техники, необходимости обучения на право ею управлять, а также нехватке сотрудников для этой работы.

Самигуллин Разиль
Общество Татарстан

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