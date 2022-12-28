Банки реструктуризировали кредиты мобилизованных более чем на 58 млрд рублей — в два раза меньше планируемого

Российские банки реструктуризировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей — объем оказался меньше планируемого Центробанком в сентябре в два раза, сообщила «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.



Согласно данным регулятора, уровень реструктуризации сейчас «существенно ниже, чем в пандемию»: в потребкредитовании реструктурировали 2,2% задолженности (+0,2 п.п. за ноябрь), тогда как в пандемийное время показатель достигал 5,5% от портфеля.

Данилова отметила, что доля реструктуризаций в ипотечном кредитовании растет медленнее, чем в потребительском, — по состоянию на 1 декабря реструктурирован лишь 1% портфеля (в пандемию — 4,4%).

Фото: realnoevremya.ru

Закон, дающий мобилизованным и членам их семей оформить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября. К концу месяца мерой поддержки воспользовались для 101,5 тыс. кредитов на 45,4 млрд рублей.

Банк России проводит разбирательства по поступающим от граждан жалобам на банки по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным. Основная часть обращений по кредитным каникулам — запросы по применению закона. Несколько десятков — обоснованные жалобы, чаще связанные с доработкой программного обеспечения и с запросом подтверждающих документов. О задержках предоставления мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно сообщить на «Госуслугах». Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей.



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Маргарита Головатенко