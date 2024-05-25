Средняя зарплата работников отрасли сельского хозяйства в Татарстане выросла на 24%

Фото: Сафина Аделия

В Татарстане наблюдается рост средней заработной платы работников сельского хозяйства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

По сравнению с прошлым годом средняя зарплата работников отрасли выросла на 24% и составила 47 тысяч 924 рубля. Денежная выручка сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 15% и достигла 39 миллиардов рублей.

Также министр отметил, что по итогам трех месяцев года объем производства сельскохозяйственной продукции составил 57,9 миллиарда рублей, что на 100,8% превышает уровень прошлого года в сопоставимых ценах.