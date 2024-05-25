В России с сентября начнется обязательная маркировка велосипедов

Обязательная маркировка всех типов велосипедов, в том числе с установленным вспомогательным двигателем, начнется в России с 1 сентября 2024 года. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале нормативных актов.

По словам заместителя главы Минпромторга России Альберта Каримова, новые правила маркировки положительно скажутся на развитии отечественных производителей. Помимо эффекта «обеления рынка», маркировка велотоваров позволит министерству видеть полную цепочку происхождения данной продукции и отслеживать корректный уровень локализации каждой отдельной единицы. Все это будет стимулировать спрос на отечественные велотовары и облегчит работу по введению новых мер поддержки для российских производителей.

Согласно документу, с 1 сентября 2024 года участники рынка должны будут передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке велосипедов средствами идентификации и о вводе товаров в оборот.

С 1 марта 2025 года — представлять в систему информацию об обороте товара и о выводе продукции из оборота. Запасы велосипедов и рам, которые участники рынка не успеют реализовать до 1 сентября 2024 года, можно будет промаркировать до 1 января 2025-го.