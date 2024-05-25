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В России предложили запретить выдачу загранпаспортов некоторым категориям граждан

17:18, 25.05.2024
В России предложили запретить выдачу загранпаспортов некоторым категориям граждан
Фото: Динар Фатыхов

В России могут ввести запрет на выдачу заграничных паспортов некоторым гражданам. С инициативой выступило Министерство иностранных дел, предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Газета.ru».

Запрет может коснуться следующих категорий граждан:

  • получивших электронные повестки;
  • фигурантов уголовных дел;
  • сотрудников с доступом к гостайне;
  • работников на государственной службе;
  • лиц, которые были уволены с военной службы не более пяти лет назад;
  • банкротов.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать призыв на военную службу или выбор в пользу альтернативной гражданской службы. Однако в документе не уточняется, о каких видах повесток идет речь: мобилизационных или срочной службы.

Общество

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