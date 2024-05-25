В России предложили запретить выдачу загранпаспортов некоторым категориям граждан

Фото: Динар Фатыхов

В России могут ввести запрет на выдачу заграничных паспортов некоторым гражданам. С инициативой выступило Министерство иностранных дел, предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Газета.ru».

Запрет может коснуться следующих категорий граждан:

получивших электронные повестки;

фигурантов уголовных дел;

сотрудников с доступом к гостайне;

работников на государственной службе;

лиц, которые были уволены с военной службы не более пяти лет назад;

банкротов.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать призыв на военную службу или выбор в пользу альтернативной гражданской службы. Однако в документе не уточняется, о каких видах повесток идет речь: мобилизационных или срочной службы.