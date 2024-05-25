В России предложили запретить выдачу загранпаспортов некоторым категориям граждан
В России могут ввести запрет на выдачу заграничных паспортов некоторым гражданам. С инициативой выступило Министерство иностранных дел, предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Газета.ru».
Запрет может коснуться следующих категорий граждан:
- получивших электронные повестки;
- фигурантов уголовных дел;
- сотрудников с доступом к гостайне;
- работников на государственной службе;
- лиц, которые были уволены с военной службы не более пяти лет назад;
- банкротов.
Кроме того, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать призыв на военную службу или выбор в пользу альтернативной гражданской службы. Однако в документе не уточняется, о каких видах повесток идет речь: мобилизационных или срочной службы.Общество