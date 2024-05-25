Ученые зафиксировали аномальное количество вспышек на Солнце

Директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил, что в мае ученые зафиксировали 18 мощных вспышек на Солнце. Об этом пишет ТАСС.

Ученый отметил, что это редкое явление: он не помнит, чтобы такое количество вспышек происходило за столь короткий промежуток времени. Ученый подчеркнул, что даже две вспышки подряд — это нечастое событие. Часть из них повлияла на Землю, вызвав продолжительную и самую сильную с 2005 года магнитную бурю.

Напомним, что в мае на Солнце произошли две вспышки высочайшего класса. Так, по данным Института прикладной геофизики, на Солнце были зарегистрированы две вспышки класса X.

Первая из них, мощностью X1.0, произошла в 00.40 по московскому времени и продолжалась 50 минут. Вторая вспышка класса X произошла уже в 12.14 мск. Она была мощнее предыдущей и имела класс X2.2. Ее продолжительность составила 41 минуту.